Le magazine NewAfrican vient de publier, dans son édition du mois de février 2019, le nouveau classement des femmes et hommes qui font l’Afrique d’aujourd’hui et probablement celle de demain.

Dans sa présentation du classement 2019, Hichem Ben Yaiche souligne “démarrer l’année 2019 sur une note gaie, sous forme de feu d’artifice, c’est distinguer les femmes et les hommes au coeur de la créativité, de l’inventivité de l’Afrique. Nous menons cet exercice depuis six ans, avec un plaisir sans cesse renouvelé. Sans doute, nous aurions aimé nous appuyer sur un outil scientifique pour rendre la sélection la plus objective possible. Notre ambition est-elle d’y arriver un jour ?

Notre choix est simplement journalistique. Dans le contexte de ce début d’année, on observe la tentation ici ou là, face aux soubresauts de l’Afrique – RD Congo, Gabon, Mali, Burkina Faso…–, d’enfourcher le cheval de l’afropessimisme. Nous ne pouvons pas laisser cette vision nous envahir, non par angélisme, mais parce qu’il nous faut continuer à nous concentrer sur les forces vives, les forces de création, qui font avancer l’Afrique.

C’est pourquoi la sélection 2019 fait la part belle aux figures moins connues, pour éviter de reproduire les mêmes noms d’une année sur l’autre. L’Afrique regorge de talents et d’énergie. La cartographie des portraits que vous allez lire dessine le continent de tous les possibles.

Reste à mieux faire fonctionner cette intelligence collective au profit des peuples africains”.