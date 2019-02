L’étude d’évaluation du “Programme régional de développement (PRD)” a été lancée, lundi 11 février, par un bureau d’étude spécialisé avec le soutien de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Cette étude vise, selon un communiqué du ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, à analyser les différents aspects de ce programme et le niveau d’avancement de ses différentes composantes durant la période (1997-2018).

Cette étude permettra de repérer les points de force et les faiblesses de ce programme en termes d’exécution et de rendement socio-économique et environnemental ainsi que la présentation des propositions à même de renforcer son efficacité.

Lors d’une séance de travail, consacrée au lancement de cette étude, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, a souligné l’importance de ce processus d’évaluation au vu surtout de l’augmentation du budget qui lui est consacré de 50 millions de dinars annuellement avant la révolution à 500 millions de dinars annuellement durant la période post-révolution.

Le ministre a estimé que cette étude permettra de mettre en place de nouveaux mécanismes pour améliorer la gouvernance de ce programme. Il a ainsi appelé le bureau en charge de cette étude et les représentants de la GIZ à élargir ses périmètres pour englober le plus grand nombre de régions afin de pouvoir formuler des recommandations susceptibles de rendre plus efficientes les interventions du programme.