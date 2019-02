La consultation publique sur l’itinéraire de la première ligne T1 du tramway de Sfax a été lancée, jeudi 7 courant, lors d’une réunion tenue au siège du gouvernorat, en présence de représentants de la société civile. Elle sera suivie d’une série de consultations ouvertes au public qui se tiendront aux sièges des délégations et des municipalités, à travers la région.

Des représentants du bureau d’études tuniso-français Systra-Studi en charge du projet ont présenté les résultats des études préliminaires relatives à la ligne T1, les itinéraires des lignes combinées tramway et BHNS (bus à haut niveau de service), l’aménagement des croisements, des gares, de la station multimodale et des parkings de relais, ainsi que l’impact du projet sur la circulation routière.

Une projection vidéo 3D du projet, de l’itinéraire du tramway et de ses composantes a été présentée à cette occasion.

La ligne T1 s’étend sur 13,5 km entre l’aéroport et Chihia. Les travaux vont démarrer début 2020 et se poursuivre sur deux ans et demi, pour un coût global de 700 millions de dinars.

L’exploitation de la ligne est prévue en 2022.