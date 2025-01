Le ministre des Transports, Rachid Amri a recommandé la réhabilitation et la remise en marche des lignes de transport ferroviaire supprimées, notamment la ligne « A », reliant Tunis et Borj Cedria.

Intervenant au cours d’une séance de travail consacrée à l’examen de la situation de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), en présence du PDG de la société et de l’administrateur délégué chargé de la gestion de la société du réseau ferroviaire rapide de Tunis, Amri a mis l’accent sur l’importance du Transport ferroviaire et appelé à résoudre les problèmes techniques de la ligne A.

La réunion a permis également de passer en revue, les mesures nécessaires à moyen et long termes, et de fixer les priorités et les orientations stratégiques pour garantir la pérennité de la société.