Le ministre des Transports, Rachid Amri a appelé, vendredi, à mettre en place un plan de sauvetage urgent dans un délai ne dépassant pas le 16 janvier 2025, pour améliorer la disponibilité de la flotte de la Société nationale des chemins de fer tunisiens(SNCFT).

S’exprimant lors d’une session de travail avec les techniciens de la société, le ministre a, également, mis l’accent sur l’importance de trouver des solutions pratiques afin d’accélérer les opérations de maintenance en attendant l’obtention des allocations nécessaires pour renforcer, à moyen terme, la flotte avec des équipements de transport de voyageurs et de marchandises.

Il a, également, évoqué les dépassements enregistrés au sein de plusieurs ateliers de maintenance de la SNCFT, notamment, un manque d’efficacité dans la coordination interne entre les différentes unités techniques et les ateliers centraux, ainsi que l’absence d’un système d’information efficace permettant le suivi, l’analyse des données, l’évaluation et la prise de décisions appropriées.

Le ministre des transports a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité d’effectuer un diagnostic précis des équipements et d’identifier l’état des locomotives, afin d’identifier les priorités de leur maintenance, tout en assurant une gestion efficace des équipements disponibles et des stocks de pièces de rechange.

Amri a, cette occasion, évoqué que « la situation critique actuelle de la SNCFT », ainsi que les difficultés financières et structurelles qu’elle connait, n’empêchent pas l’engagement à déployer des efforts exceptionnels pour améliorer les indicateurs de préparation de sa flotte, développer ses ressources matérielles et humaines, rationaliser et préserver ses revenus.