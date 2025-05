La commission supérieure chargée de l’accélération de la réalisation des projets publics a autorisé le lancement immédiat des travaux de réalisation de toutes les composantes du projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire n° 6 reliant Tunis- Kasserine, ainsi que la première partie du projet de doublement de la ligne ferroviaire n° 22 dans sa partie reliant Moknine à la station de Sidi Messaoud, sur une longueur de 22km.

La commission a décidé lors d’une réunion tenue vendredi, au palais du gouvernement à la Kasbah sous la présidence de la Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri, la prise des mesures juridiques nécessaires pour mettre fin aux dépassements constatés au niveau de la voie ferrée, afin de garantir son expropriation foncière et ce en coordination avec les différentes parties intervenantes.

La commission a en outre examiné le projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire n° 6 reliant la Tunisie et Kasserine et de doublement de la ligne ferroviaire n°22, dans sa partie reliant Moknine et Mahdia, ainsi que du projet d’acquisition de 18 wagons de la ligne Tunis-Goulette-Marsa (TGM), outre le projet de rénovation et de modernisation des chemins de fer pour le transport de phosphate.

Selon un communiqué de la Présidence du gouvernement, la réunion a permis de passer en revue un ensemble de projets de proposer des solutions à même de surmonter les problématiques d’exécution rencontrées.

La cheffe du gouvernement a, dans ce cadre, souligné l’impératif d’assurer une coordination entre les différentes structures de l’état afin de surmonter les entraves, et ce conformément aux directives du président de la République Kaies Saied appelant à consolider le transport public commun et le transport du phosphate ainsi que l’accélération de l’état d’avancement des travaux en raison de l’impact sur l’amélioration du niveau de vie et la promotion de l’économie nationale,.

Il s’agit également de tenir responsable toute partie qui bloque l’avancement des travaux publics et privés les citoyens de profiter des bienfaits de ces réalisations dans les délais requis