Le conseil national du syndicat Tunisien des Médecins Dentistes de Libre Pratique (STMDLP) a donné, mardi, son accord de principe en faveur de la prolongation de la convention avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour une période d’un an seulement, sous certaines conditions, et ce pour “sauver ce système et défendre l’intérêt du citoyen et du médecin dentiste”.

Le conseil a appelé dans un communiqué à la nécessité de fixer un calendrier des négociations, incitant l’autorité de tutelle et la CNAM à parvenir à un nouvel accord avant l’achèvement de cette période.

Le conseil a revendiqué aussi la révision de la convention sectorielle et la mise en place de mécanismes juridiques et d’outils garantissant le respect par la CNAM de ses engagements, et l’application du tarif convenu lors de la séance extraordinaire tenue à Tunis le 1er mai 2017.

Le conseil a chargé le bureau national du syndicat de négocier avec l’autorité de tutelle et la CNAM sur l’avenir de la relation conventionnelle, appelant le bureau national et les bureaux régionaux à tenir des rencontres aves les médecins dentistes pour les tenir au courant des nouveautés survenues et recueillir leurs points de vues au sujet des questions qui font l’objet de négociations.