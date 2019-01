La Tunisie, représentée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, participe aux travaux de la 49ème édition du Forum économique mondial de Davos qui se déroule les 22 et 23 janvier 2019.

Les travaux de ce forum ont, cette année, pour thème “la mondialisation 4.0” et portent sur la transformation numérique mondiale et le rétrécissement des disparités économiques, sociales et humaines.

Ce forum international, qui se tient au mois de janvier de chaque année, regroupe les représentants de multinationales et des dirigeants politiques pour débattre des problématiques économiques et politiques auxquels le monde est confronté.

Les changements climatiques figurent parmi les questions les plus dominantes dans ces débats au cours des travaux du Forum de Davos, selon une étude publiée récemment, laquelle a réaffirmé les préoccupations des participants parmi les dirigeants et économistes quant aux impacts négatifs de ce phénomène auquel fait face le monde entier.

La même étude a fait ressortir les craintes des dirigeants au sujet des changements climatiques et des risques entravant le développement de plusieurs secteurs, à l’instar du secteur du transport et des logistiques surtout après les fortes chutes de neige et les avalanches relevées cette semaine sur les montagnes des Alpes, ce qui a paralysé le trafic des trains vers Davos.

A rappeler que Youssef Chahed avait participé au forum de Davos de 2017, à la tête d’une délégation officielle constituée des ministres du Développement et de l’Energie, alors que la participation de la Tunisie en janvier 2018 s’était limitée à la présence du ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, et le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi.

De son côté, la Maison Blanche a déclaré l’annulation de la participation du président américain, Donald Trump, et la délégation qui l’accompagne à ce forum à cause de l’échec des négociations sur le financement de la construction d’un mur sur les frontières avec le Mexique tel qu’exigé par l’administration américaine afin de mettre fin au schutdown (paralysie d’une partie de l’administration qui touche plus de 800.000 agents fédéraux depuis le 22 décembre 2018).

Pour sa part, le président français, Emmanuel Macron a regretté récemment, selon une déclaration d’un responsable de l’Elysée, de ne pouvoir participer aux travaux de Davos vu son agenda chargé et le démarrage des négociations liées aux protestations des “gilets jaunes”.

La Première ministre britannique, Theresa May, sera également absente du forum de Davos 2019, préoccupée qu’elle est par la question du Brexit.

Le Forum de Davos est une organisation non gouvernementale qui siège à Genève (Suisse). Il a été fondé en 1971 par le professeur suisse en sciences économiques, Klaus Schwab.