Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et la Secrétaire générale de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), Celeste Saulo, ont convenu, lors d’un entretien, jeudi, à l’occasion du Forum économique mondial de Davos, d'”élaborer un mémorandum d’entente qui prévoit notamment le développement de l’accès de la Tunisie aux études et recherches scientifiques fournies par l’Organisation dans le domaine du changement climatique, ainsi que des formations dans le domaine de la diplomatie climatique”.

La responsable onusienne a fait part au ministre du programme futur de l’OMM, qui comprend le soutien aux pays membres pour intégrer les données et les prévisions météorologiques et climatologiques dans les politiques publiques nationales, “ce qui est devenu très important compte tenu des changements récents et des phénomènes climatiques non conventionnels observés sur la planète”, lit-on dans un communiqué du département.

Saulo a salué la coopération “fructueuse” entre l’OMM et l’Institut national de météorologie ainsi que “les perspectives prometteuses” de développement des relations avec la Tunisie dans le domaine de compétence de l’Organisation.