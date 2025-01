Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné, lors d’un entretien, jeudi, avec son homologue indonésien, Sugiono, l’importance d’une bonne préparation pour la tenue de la prochaine session de la Commission mixte tuniso-indonésienne cette année, coïncidant avec la célébration du 65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les deux ministres se sont entretenus en marge de leur participation au Forum Économique Mondial de Davos, en Suisse.

Selon un communiqué du ministère des AE, les deux parties ont mis en avant les relations fraternelles et historiques de coopération entre les deux pays, leur développement et les perspectives prometteuses pour les enrichir davantage dans de nombreux domaines, notamment la sécurité, l’économie, le commerce, les investissements conjoints et les échanges étudiants.

Les deux ministres ont également abordé des questions liées à l’évolution de la situation dans le monde islamique, soulignant l’importance de la coordination bilatérale à cet égard, précise la même source.