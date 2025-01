Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a exhorté les pays du Sud à prendre des « mesures collectives et coordonnées » afin de renforcer le multilatéralisme, relancer la coopération et exploiter au mieux les énormes potentialités dont disposent les pays de la région.

Nafti s’exprimait lors d’une allocution prononcée, jeudi, via visioconférence, à l’occasion de sa participation à l’ouverture des travaux du forum économique « Salma Dialogue » qui se tient à Tunis les 23 et 24 janvier courant sous le signe « Sud-Sud et coopération triangulaire » (SSTrC), rapporte un communiqué du département des affaires étrangères.

Lors de son allocution, le chef de la diplomatie tunisienne a évoqué les sérieuses appréhensions exprimées par les pays du Sud s’agissant du déficit sans cesse grandissant en matière de financement du développement solidaire, plaidant en faveur d’une action collective plus que jamais nécessaire, qui soit en mesure de pouvoir de combler ce déficit mais aussi et surtout rétablir la confiance dans les relations internationales et le système multilatéral.

Il a souligné l’importance de soutenir la coopération triangulaire visant à faciliter et à soutenir les initiatives Sud-Sud, en particulier celles liées au financement, au renforcement des capacités, au transfert de technologie et à la mobilisation des ressources, sur la base des demandes et des priorités des pays en développement, loin de toute forme de conditionnalité et dans le respect de la souveraineté nationale, de l’indépendance de décision nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, des intérêts réciproques et du partenariat solidaire.

Nafti a par ailleurs fait part du soutien de la Tunisie et de son ouverture aux initiatives tous azimuts visant à renforcer la coopération avec les différents pays frères et amis et à promouvoir l’intégration économique entre les pays du Sud afin de réduire l’écart de développement entre les peuples du monde et construire un ordre mondial plus juste, plus prospère et plus stable.

Le forum « Salma Dialogue » est une manifestation organisée à l’initiative de l’Ambassade d’Argentine à Tunis avec le concours de l’Agence allemande pour la coopération et le développement (GIZ), de la Fondation Konrad Adenauer et de l’Agence suisse pour la coopération et le développement (DDC).

La participation du ministre à ce forum économique a été l’occasion de présenter le climat d’investissement et de partenariat en Tunisie et de donner aux participants une idée globale sur le dispositif des incitations et des avantages préférentiels accordés par la Tunisie dans ce domaine.