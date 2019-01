Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu lundi à Paris avec Louise Mushikiwabo, nouvelle secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, rapporte le ministère dans un communiqué.

Ils ont évoqué à cette occasion “le caractère spécial des liens de longue date entre la Tunisie et la Francophonie, depuis la création de l’organisation en 1970, et du rôle de pionnier joué par feu le leader Habib Bourguiba dans la création de l’organisation”, ajoute le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères fait état d’autre part des avancées dans les préparatifs de la Tunisie pour accueillir le Sommet de la francophonie en 2020, précisant qu’un comité national sera prochainement chargé de suivre les préparatifs et soulignant le souci de la Tunisie de développer ces relations de coopération avec l’Organisation francophone dans divers domaines portant notamment sur le rôle des femmes et des jeunes tunisiens, indique-t-on de même source.

Pour sa part, la secrétaire générale a salué l’organisation par la Tunisie de ce sommet qui coïncide avec le cinquantième anniversaire de l’Organisation, soulignant qu’elle était “prête à apporter tout le soutien nécessaire au succès de cette échéance historique”.

Louise Mushikiwabo a également salué l’invitation du ministre des Affaires étrangères à effectuer une visite de travail en Tunisie au cours du premier trimestre de 2019 afin d’installer le bureau régional, à Tunis, et de consulter les autorités tunisiennes sur la coopération bilatérale et les préparatifs du prochain sommet de la Francophonie.

L’entretien s’est déroulé en présence des ambassadeurs de Tunisie à Paris et auprès de l’UNESCO et du représentant personnel du président de la République auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie ainsi que du directeur de l’Organisation, du directeur de cabinet et du porte-parole officiel de la secrétaire générale.