Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui s’est entretenu dimanche à Addis-Abeba avec son homologue éthiopien Workneh Gebeyehu.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l’entrevue a porté sur la coopération bilatérale et les moyens de la développer, outre l’ordre du jour de la 11ème Sommet extraordinaire de l’Union africaine.

A cette occasion, Jhinaoui a souligné la volonté de promouvoir les relations de partenariat avec l’Ethiopie particulièrement dans le domaine du commerce.

A ce propos, Jhinaoui s’est félicité de la réussite de la première édition du Forum économique tuniso- éthiopien qui s’est tenu le 9 octobre dernier à Addis-Abeba, appelant à l’organisation de cette deuxième édition en mars 2019 à Tunis.

Cité dans le même communiqué, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a salué les pas franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique, estimant que la Tunisie est devenue un exemple à suivre dans le continent africain.

Workneh Gebeyehu a souligné que le 6ee session de la commission mixte tuniso-éthiopienne dont les assises seront organisées en mars prochain à Tunis, permettront d’ouvrir de nouveaux horizons devant la coopération bilatérale.

Par ailleurs, le ministre a assuré qu’il participera à la 2e édition du forum d’affaires tuniso-éthiopien à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires.

La réunion a été l’occasion de poursuivre le débat sur le projet de réforme de la Commission de l’Union africaine à la lumière des conclusions auxquelles ont abouti les réunions précédentes. Le but étant d’optimiser le travail de l’organisation et de lui conférer davantage d’efficience et d’efficacité.

Sur instructions du président de la République, Béji Caïd Essebsi, le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui conduit une délégation tunisienne au 11e sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine qui se déroule les 17 et 18 novembre 2018 dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.