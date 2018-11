Tunisie : Accord de partenariat entre l’Université de Gabès et l’ITES

Un accord de partenariat vient d’être signé entre l’Université de Gabès et l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES). Il porte sur le renforcement de la coopération en matière de l’élaboration des études stratégiques, l’échange de données et la mise en valeur des travaux de recherches scientifiques.

Ce partenariat est destiné à faciliter la coopération en matière de recherche par des échanges de publications et rapports scientifiques entre les deux institutions, la réalisation d’études, l’élaboration de travaux de recherche conjointe et l’organisation d’événements scientifiques en association avec les étudiants, les enseignants, les enseignants-chercheurs et les experts de chacune des institutions.

La convention prévoit aussi une conception bilatérale de sessions de formation, de cours et de stages, un échange de formateurs et d’experts ainsi que l’encadrement des jeunes chercheurs relevant des deux établissements, ont souligné conjointement Néji Jalloul, directeur général de l’ITES, et Kamel Abderrahim, président de l’Université de Gabès.