Le Tunindex a terminé la séance de jeudi en territoire positif avec un gain de 0,19% à 7.286,49 points. Le volume total d’échanges a atteint 7,271 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

La balance de variation a fait état de 28 hausses contre 20 baisses.

Ainsi, le titre CARTHAGE CEMENT a enregistré le plus gros volume de la séance, traitant 3,596 MD de ses capitaux à 2 D l’action, soit une hausse de 5,82%, suivi par le Titre SOPAT qui a marqué une progression de 5,64% à 1,87 D, et le titre TUNISAIR, qui s’est bonifié de 4,91% en se monnayant à 0,64 D.

De même, les deux titres SERVICOM et ALKIMIA ont réalisé une hausse de 4,23% en s’échangeant respectivement à 1,97 D et 44,50 D.

A la baisse, le titre BIAT affiche un repli de 2,47% à 118 D, tout comme les titres AETECH et EURO-CYCLES, qui ont perdu respectivement 2,38% et 2,02% à 0,41 D et 19,40 D.

Dans le même territoire, le titre GIF FILTER recule de 1,94% à 1,01 D, suivi par le titre OFFICE PLAST qui s’est déprécié de 1,79% en s’échangeant à 2,74 D.