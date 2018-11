Les ministères de l’Education et de la Santé coordonnent leurs efforts pour le rétablissement de la médecine scolaire, le développement des services de la santé scolaire et des mécanismes de surveillance épidémiologique et des maladies contagieuses en milieu scolaire.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Education national, Hatem Ben Salem, qui s’exprimait à l’occasion du programme de renforcement de l’hygiène et de la santé générale en milieu scolaire, organisée le 15 courant à l’école primaire Ezehra à Jedaida (gouvernorat de la Manouba).

C’était à l’occasion de la Journée mondiale du lavage des mains, un programme baptisé “le lavage des mains te protège de la contagion”, programmé lancé en partenariat avec le ministère de la Santé avec l’appui de l’UNICEF, de l’Agence italienne pour la coopération au développement et l’Organisation internationale islamique de secours (bureau de Tunis).

Ce programme, qui cible 34 écoles primaires dans les différentes régions du pays, sera généralisé ultérieurement, a-t-il dit.

Il vise, selon le ministre, à prévenir les épidémies et les maladies infectieuses et à diffuser une culture saine parmi les élèves basée sur le renforcement de la prise de conscience sanitaire afin d’éviter la contagion ainsi que sur la manière de traiter la maladie et d’identifier les sources d’infection.

Ce programme consiste, également, en la création de clubs d’éducation sanitaire dans les écoles bénéficiaires encadrés par 54 instituteurs et 17 volontaires, outre la distribution aux élèves de 10 mille trousses d’hygiène.

Le coordinateur du projet à l’organisation islamique de secours, Ghassen Ali, a précisé que parmi les principales composantes de ce programme, figurent la création dans les établissements éducatifs concernés de nouvelles unités sanitaires et le raccordement au réseau d’eau potable.