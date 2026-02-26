La municipalité de Tunis a appelé les propriétaires de cafés, restaurants et pâtisseries à se conformer immédiatement à une série de mesures visant à préserver la propreté de la ville et la santé des citoyens et des visiteurs, et à éviter toute poursuite administrative ou judiciaire en cas d’infraction.

Selon un communiqué publié jeudi sur sa page officielle Facebook, ces mesures consistent notamment à conclure un accord sur la collecte des déchets avec la municipalité, à veiller à la propreté de l’environnement des établissements et à s’abstenir de jeter les déchets de manière anarchique, ainsi qu’à respecter la réglementation municipale relative à l’hygiène du milieu et à la protection de l’environnement.

La municipalité a lancé cet appel à la suite de visites d’inspection nocturnes effectuées sur le terrain par l’Inspection générale, accompagnée d’agents de contrôle sanitaire.