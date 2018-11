Durant les dix premiers mois de l’année en cours (janvier-octobre), 328 projets industriels ont été déclarés auprès de la direction régionale de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) à Sousse, lesquels devraient créer 5.000 emplois.

Dans les services liés à l’industrie, 798 projets ont été déclarés et ont mobilisé environ 58,8 millions de dinars et vont générer plus de 3.100 emplois.

Au cours de la même période, les investissements étrangers dans la région ont totalisé 86,3 millions de dinars permettant la création de 56 projets industriels qui vont fournir environ 2.500 emplois.

Dans les activités totalement exportatrices, les investissements ont dépassé 12,4 millions de dinars et vont assurer 433 emplois, selon les statistiques de l’APII à Sousse.