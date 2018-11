Le Théâtre de l’Opéra, le Pôle Musique et Opéra et la Délégation de l’Union européenne en Tunisie présentent, samedi 17 novembre 2018 à 19H30 au Théâtre de l’Opéra, les “24 Parfums ” de Mohamed Ali Kammoun, avec la participation de l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST), sous la direction de Mohamed Bouslama.

Au programme de la soirée figurent différents tableaux dont la “Nûba parfumée”, “Fragrances rurales” et “Parfums rituels”, un voyage musical à travers 24 régions tunisiennes, dressant un portait sonore et visuel, authentique et moderne de la musique tunisienne.

Composées à partir d’arômes et de senteurs patrimoniales, le spectacle “24 parfums” a eu un large succès, lors de sa Première le 17 août 2018 à la Clôture du Festival International de Carthage. Il s’apprête actuellement à enregistrer deux albums, et réaliser un film documentaire soutenu par le fonds européen Tfanen.

Les tickets sont en vente à la Cité de la culture (au prix de 20 et 50 dinars).