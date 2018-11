La signature d’un nouvel accord a ponctué le deuxième jour de l’Africa Investment Forum (AIF), à Johannesburg, entérinant l’entrée de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) au capital de la Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe (ex-PTA Bank, dite désormais par acronyme TDB pour Trade and Development Bank).

Sidi Ould Tah, directeur général de la BADEA, et Admassu Tadesse, président de la TDB, ont ratifié l’accord le 8 novembre 2018.

«C’est un jalon historique, qui nous fait passer à un niveau supérieur de partenariat stratégique, a déclaré le président de la TDB. Nous sommes ravis d’accueillir la BADEA comme treizième actionnaire institutionnel», a-t-il ajouté, avant de préciser que la Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe compte également 22 actionnaires souverains.

«Nous sommes heureux de nous associer à la belle réussite que constitue la TDB», a déclaré à son tour Sidi Ould Tah, qui s’est dit «impressionné par les réalisations du président Tadesse».

Le responsable de la BADEA a tenu à souligner la rapidité avec laquelle cet accord a été finalisé, quatre mois seulement après leur rencontre à Nairobi sur le sujet – preuve, a-t-il ajouté, de «l’accélération de notre partenariat».

«Nous allons cofinancer de plus en plus de transactions dans les mois et les années à venir», a promis le responsable de la BADEA. Et de poursuivre : «Le lieu de cette signature l’AIF symbolise notre volonté de faire partie de cette initiative de la Banque africaine de développement et montre que l’Afrique est le présent, pas seulement le futur».

Admassu Tadesse s’est félicité de ce «signergizing», contraction, en anglais, des mots signature et synergie. Une formule qui résume les perspectives de collaboration renforcée entre ces deux banques multilatérales africaines.

Lancé à l’initiative de la Banque africaine de développement, l’Africa Investment Forum se veut le nouveau marché de l’investissement en Afrique, multipartite et pluridisciplinaire, et à vocation transactionnelle.

Rendez-vous international de professionnels de l’investissement en Afrique –institutions de financement, décideurs, porteurs de projets et investisseurs –, l’Africa Investment Forum met en avant des projets soigneusement sélectionnés pour leur capacité à transformer les économies africaines. Objectif : les faire progresser jusqu’à les rendre bancables, lever des capitaux et en accélérer le bouclage financier.