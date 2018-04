Selon le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, “l’Afrique sera le marché d’avenir pour les exportations tunisiennes, sans que cela n’affecte le rythme des exportations vers le continent européen”.

En marge des travaux du Forum économique africain, tenu les 24 et 25 avril à Tunis, il ajouté que “le marché africain est un marché prometteur, surtout que la population africaine devrait avoisiner les 2,5 milliards en 2050”.

Il a mis l’accent sur l’importance pour la Tunisie de consolider ses relations avec les pays africains et d’améliorer la logistique, afin de favoriser l’acheminement de ses produits vers ces pays.

Le ministre a, par ailleurs, estimé que les exportations tunisiennes vers l’Afrique restent faibles, soulignant la nécessité de renforcer la valeur ajoutée et le contenu technologique de ces exportations, notamment agroalimentaires.

Feriani a aussi appelé à augmenter les exportations d’huile d’olive conditionnée vers l’Afrique à 40 mille tonnes durant les années à venir.

Il a par la même occasion, souligné l’opportunité que représente le Forum économique pour la promotion des produits tunisiens, faisant savoir qu’il présidera, la semaine prochaine, une mission d’hommes d’affaires au Sénégal.

Rappelons que le Forum économique africain se tient les 24 et 25 avril à l’initiative du ministère du Commerce, en partenariat avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) et la coopération allemande par le biais de la GIZ.

Cette manifestation vise à favoriser le partenariat Sud-Sud, à impulser les échanges économiques entre les pays africains et à identifier de plus grandes opportunités de coopération entre les opérateurs économiques et institutionnels africains.