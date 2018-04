Attijari bank est partenaire de la 1ère édition du Forum économique africain qui a lieu les 24 et 25 avril 2018 à Tunis.

Ce forum d’envergure internationale est organisé par le ministère du Commerce avec l’appui de partenaires privés afin de prospecter les opportunités d’investissement et de partenariats bilatéraux en Afrique.

En tant qu’acteur économique actif dans le financement et le développement de l’économie, Attijari bank soutient ce Forum et propose un dispositif d’accompagnement dédié et une panoplie de produits et services innovants et adéquats aux besoins des entreprises qui souhaitent se développer en Afrique.

Cet accompagnement en Afrique est renforcé par la synergie entre les filiales du Groupe Attijariwafa bank, présent dans 14 pays africains : Tunisie, Bénin, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Egypte, Niger, Gabon, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal, Cameroun, Mauritanie, et Togo.

Cette participation a aussi pour objectif de s’approcher davantage des entreprises pour être à leur écoute et les accompagner dans leurs projets de développement.

Les chiffres clés :

PNB* : 362 MTND (+ 14,2% par rapport à 2016)

Total Dépôts* : 6 002 MTND (+9,9% par rapport à 2016)

Total Crédits* : 5 228 MTND (+16,8% par rapport à 2016)

Nombre d’agences : 207 agences et 8 centres d’affaires.

Nombre de collaborateurs : 1 699

*Chiffres arrêtés au 31/12/2017