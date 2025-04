Les dépôts de la clientèle d’Attijari bank ont progressé de 4,9% par rapport au 31 mars 2024 principalement au titre de la collecte en dépôts à vue et en comptes d’épargne qui ont évolué respectivement de 5,7% et 8,5%.

Les encours de crédit ont augmenté de 6,4% par rapport au 31 mars 2024 pour s’établir à 7 296,4 millions de dinars au 31 mars 2025.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 3,0% par rapport au 31 mars 2024 pour s’établir à 294,3 millions de dinars au 31 mars 2025.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 4,6% par rapport au 31 mars 2024 pour s’établir à 112,4 millions de dinars au 31 mars 2025.

Le Produit Net Bancaire s’est situé à 181,8 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 2,1% par rapport au 31 mars 2024.

Les charges opératoires ont enregistré une progression de 7,1% par rapport au 31 mars 2024 pour s’établir à 91,4 millions de dinars au 31 mars 2025.

Le Résultat Brut d’Exploitation a connu une diminution de 2,5% par rapport au 31 mars 2024 pour s’établir à 90,4 millions de dinars au 31 mars 2025.

Le coefficient d’exploitation s’est établi à 50,3% au 31 mars 2025.

Soutien stratégique à l’essor de la 5G en Tunisie

Dans le cadre de son positionnement en tant qu’acteur de référence dans le financement de projets structurants, Attijari bank a conduit, en sa qualité de chef de file d’un consortium bancaire, une opération majeure de financement de 310 millions de dinars au profit de l’opérateur Ooredoo.

Ce crédit syndiqué a consisté à soutenir l’acquisition de la licence 5G ainsi que le développement du réseau national. Une initiative qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de la banque visant l’accompagnement de la transformation digitale du pays, le renforcement des infrastructures critiques et le soutien de l’innovation technologique au service d’une croissance durable.

L’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale Extraordinaire de la banque

Le 4 avril 2025, Attijari bank a réuni ses actionnaires à l’occasion de son Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et de son Assemblée Générale Extraordinaire (AGE). L’AGO a permis l’approbation des états financiers relatifs à l’exercice 2024, la décision sur l’affectation du résultat, ainsi qu’un échange constructif autour des orientations stratégiques de la banque. L’AGE a, quant à elle, entériné une augmentation du capital social par incorporation de réserves. Ces assemblées traduisent l’engagement d’Attijari bank d’exercer une gouvernance responsable, fondée sur la transparence et la conformité aux standards du secteur bancaire.

Site web : Attijari bank