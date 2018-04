Le ministère tunisien du Commerce a organisé, les 24 et 25 avril 2018 à l’hôtel Laico Tunis, en partenariat avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), la coopération allemande au développement à travers la GIZ, la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), le “Forum économique africain”.

L’événement, le premier forum économique d’envergure internationale destiné exclusivement à l’Afrique, a accueilli environ huit cents participants.

Cette manifestation a constitué une plateforme d’échange et de partenariat économique entre les pays africains, mais aussi un dialogue entre les secteurs public et privé des pays du continent, et ce afin de mobiliser l’ensemble des acteurs pour une meilleure intégration africaine.

Environ 200 invités de marqué venus de 38 pays africains ont participé à cette manifestation, sans compter de nombreux experts internationaux, de hauts représentants des gouvernements africains et des opérateurs économiques tunisiens et africains.

Ces derniers ont apporté leur savoir-faire autour de 5 workshops sectoriels, à savoir les BTP et services d’ingénierie, les TIC, l’enseignement supérieur, l’agroalimentaire, la santé et les services financiers.

A l’heure où le continent africain est sans conteste sur la voie de l’émergence et où la classe moyenne reste un vecteur puissant de croissance, les organisateurs du forum ont jetté leur dévolu sur ces secteurs.

A cette occasion, les panelistes ont l’opportunité de partager leurs expertises et leurs idées innovantes, d’identifier les opportunités de coopération mais aussi de cibler les bailleurs de fonds…

Au cours de l’allocution d’ouverture du forum, le ministre du Commerce Omar Behi a annoncé une batterie de mesures susceptibles de favoriser l’ancrage de la Tunisie au sein du continent africain et faciliter la présence des Tunisiens dans la région.

Ainsi pour faire rencontrer l’Afrique avec l’Afrique et promouvoir partenariats économiques, investissements et échanges commerciaux, le ministre du Commerce, Omar Behi a pu mobiliser en faveur de cette initiative nombre d’acteurs majeurs.

Par ailleurs, Radhi Meddeb, coordonateur du forum, rappelé que cette manifestation est une belle opportunité pour la Tunisie dans le sens où au lieu de faire la prospection de l’Afrique pays par pays, “c’est l’Afrique qui vient à la Tunisie”.

Pour cela, Meddeb appelle à “l’émergence d’une volonté politique et d’un plan stratégique clair qui dépasserait le stade des bonnes intentions afin de soutenir le rôle africain de la Tunisie”.

Et le commissaire du forum d’ajouter qu’en “mettant en place ce partenariat public-privé et en en confiant la direction et la coordination à un représentant du secteur privé, le Ministère du Commerce a exprimé sa ferme volonté de faire de ce Forum un lieu de rencontre d’opérateurs économiques et de facilitation de leurs affaires avec l’appui des plus hautes autorités tunisiennes”.