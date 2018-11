La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) organise, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Varsovie (Pologne) et l’UTICA, une mission d’hommes d’affaires tunisiens dans la capitale polonaise de trois jours (les 19, 20 et 21 novembre 2018), indique communiqué de la Chambre.

Cette mission est organisée en marge de la visite qu’effectue le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui en Pologne, le 20 courant…

La CCI de Tunis précise que cette mission vise à développer et à renforcer les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la Pologne à travers des rencontres B2B dans les secteurs de l’agroalimentaire, des industries manufacturières, des services, de l’automobile, de l’électrique et l’électronique.

Pour les entreprises souhaitant prendre part à cette mission peuvent contacter la CCIT au 71 247 322 poste 213.

Voici le formulaire d’inscription :

Télécharger (PDF, Inconnu)