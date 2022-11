La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie “CONECT ” a conclu, mercredi 2 novembre à Prague (Tchéquie), un accord de coopération avec la Fédération de l’industrie de la République tchèque visant à développer les relations commerciales et industrielles et les investissements entre les deux pays.

Ont procédé à la signature de cet accord, Tarek cherif, président de la “CONECT ” qui dirige une délégation d’hommes d’affaires en visite de prospection dans la capitale tchèque, et Jaroslav Hanak, président de la Fédération de l’industrie de la République tchèque.

En vertu de l’accord signé, les deux parties s’engagent à oeuvrer pour la promotion du commerce bilatéral sur la base de l’intérêt mutuel et à travers l’échange de missions commerciales.

Les deux parties prévoient à cet égard, de renforcer les programmes commerciaux de leurs délégations respectives en visite dans le pays de l’organisation partenaire, à soutenir les séminaires et forums d’investissement qui y sont organisés et à favoriser l’échange d’informations et des contacts .

Les deux structures patronales ont en outre, convenu de consolider la coopération en matière d’élaboration de programmes d’éducation et de formation en vue développer les ressources humaines et de programmer des échanges de personnel pour renforcer la coopération et la compréhension entre les deux organisations.

La signature de l’accord intervient au premier jour d’une visite de prospection du marché tchèque effectuée par une mission économique tunisienne comprenant 30 opérateurs économiques tunisiens. Au programme de cette visite figurent des réunions avec des opérateurs économiques et la visite de sites de production tchèques