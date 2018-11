La maison du Roman organise les premières Journées du Roman Portugais les 13 et 14 novembre à la Cité de la culture.

La première conférence programmée à l’ouverture de ces journées le 13 novembre porte sur le thème ” les tendances du roman portugais contemporain ” animée par l’universitaire et traducteur tunisien résident au Portugal Abdejelil Arbi, docteur en littérature comparée spécialisé dans la littérature arabe d’expression portugaise.

Le conférencier est spécialiste aussi de la littérature brésilienne et portugaise et compte à son actif plusieurs recherches et traductions dont une anthologie arabe de la littérature portugaise contemporaine et des traductions de recueils de poésie portugaise allant de Fernando Pessoa à NunoJ?dice.

Cette conférence sera suivie par une séance de dédicace de deux traductions de l’ouvrage de Abdejelil Arbi ” Mayten Li-Rajoulin Wahed ” de Jorge Amado et

” Hayya Nachtari Chairan ” de Afonso Cruz qui seront l’objet de l’étude de la plasticienne Najet Dhahbi ” Le phénomène des romanciers peintres ” dont Cruz

fait partie.

La deuxième journée dédiée à la littérature portugaise sera consacrée à une rencontre autour de José Saramago, vu par les lecteurs tunisiens au cours de laquelle Aymen Hassen évoquera Fernando Pessoa en tant que héros dans le roman en partant d’échantillons d’Antonio Tabucchi et José Saramago. A cette occasion, Adel Khedher se penchera sur le parcours littéraire de Saramago alors qu’Abdeljalil Arbi évoquera le genre narratif et historique chez cet auteur.

Les Journées du Roman portugais seront clôturées le mercredi 14 novembre 2018 à 15h00 avec une rencontre avec l’écrivain portugais Afonso Cruz sous la direction de Abdeljelil Arbi avec une séance dédiée à la signature de ses œuvres traduites vers l’arabe.