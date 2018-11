20 portraits de personnalités nationales ayant laissé leurs empreintes dans les annales de l’Histoire de la Tunisie meublent l’exposition organisée du 3 au 18 novembre à la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) et placée sous le haut patronage du président de la République, Béji Caid Essebsi.

Les portraits exposés sont l’oeuvre d’une peintre autodidacte Gamra Nafti qui a sculpté bénévolement les portraits de plusieurs figures de proue de la Tunisie, hommes ou femmes qui constituent une fierté pour le pays.

Parmi les portraits exposés figurent celui du militant nationaliste tunisien et médecin personnel de Lamine Bey, Dr Abderrahmane Mami et celui du martyr de la bataille de l’évacuation de Bizerte, le commandant Mohamed Ben Hamida Bejaoui.

L’exposition offre à voir également les portraits de Alya Menchari, première femme tunisienne et arabe pilote, du théologien Mohamed Tahar Ben Achour, de Fatma Haddad Chamekh première femme tunisienne ayant obtenu l’agrégation en philosophie, du Général Habib Ben Hamadi Tabib et bien d’autres personnalités dignes d’hommage pour leurs réalisations historiques diverses.

Au sujet de l’objectif de l’organisation de cette exposition, Raja Ben Slama directrice de la BNT a, dans une déclaration à l’agence TAP, indiqué que cette initiative qu’elle a qualifié d’action “contre l’oubli” vise à mettre en avant d’illustres personnalités nationales qui ont marqué la mémoire tunisienne dans plusieurs domaines.

Il s’agit, a-t-elle précisé, d’un signe de révérence et de reconnaissance à ces personnalités nationales.

Et d’ajouter “La Bibliothèque nationale de Tunisie a le devoir de raviver la mémoire et de faire connaitre l’histoire de la Tunisie et des personnages qui l’ont construite”.

Elle a, dans ce sens, appelé notamment les jeunes à visiter cette exposition pour prendre connaissance de leur histoire à travers ces différentes personnalités dont les traces sont remarquables.

Elle a, par ailleurs, annoncé que des biographies spécifiques à chaque portrait seront publiées sur le site officiel de la BNT pour faire connaitre d’une manière plus profonde et précise chaque personnalité et ses réalisations.

Ces documents de base, a-t-elle indiqué, seront également un important outil scientifique qui pourrait aider les chercheurs et les étudiants dans leurs travaux et études sur l’histoire de la Tunisie.

La journée d’inauguration samedi a été marquée notamment par la présence des familles des personnalités à l’honneur notamment le fils du martyr Mohamed Ben Hamida Bejaoui -l’un des héros méconnus de la bataille de l’évacuation de Bizerte (15 octobre 1963)- qui a présenté un témoignage émouvant sur les conditions de vie de la famille du martyr.