En marge de la troisième édition du colloque Digi arts and Design Sciences sous le thème “Mémoires, formes et lieux: vers des modèles intelligents entre dataisme et plasticisme” qui se tiendra début juillet à Djerba, l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT) vient de lancer un appel à participation pour une exposition d’arts visuels “Mémoire et Lieu” qui explore les liens profonds entre la mémoire et le lieu. Les oeuvres doivent être déposées avant le 30 mai 2024 uniquement au siège de l’UAPT.

La mémoire peut faire référence à des souvenirs personnels ou collectifs incarnés ou exprimés dans des oeuvres d’art, informe l’UAPT dans le texte de l’appel. Ces souvenirs peuvent être aussi de nature historique ou culturelle. Le lieu dans l’art peut également représenter l’espace géographique ou symbolique porteur de connotations particulières. Cela inclut les paysages, les villes, les bâtiments, les espaces virtuels…

Cette intersection est capable d’inspirer les artistes qui pourront explorer des questions telles que l’identité, l’altérité, l’appartenance, le temps et le lieu. Cette dualité lieu/mémoire peut être abordée à travers plusieurs techniques: peinture, photographie, installations numériques.

Les artistes sont invités à soumettre des oeuvres originales et pertinentes qui explorent ce thème avec une capacité à provoquer une réflexion approfondie sur la mémoire et le lieu, thème de l’exposition qui se tiendra du 2 au 6 juillet 2024 au Centre des ressources associatives à Houmet Souk Djerba.

Il est à noter que le colloque vise à explorer l’impact de l’intelligence artificielle sur la perception des formes et des lieux, redéfinissant ainsi la cartographie cognitive et notre compréhension de l’environnement ainsi que les évolutions redéfinissant notre compréhension du monde et les implications éthiques, sociales et culturelles, autour de discussions interdisciplinaires qui tentent d’ouvrir de nouvelles perspectives sur la mémoire, les formes et les lieux à l’ère de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes.