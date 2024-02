Le 16e salon de l‘éco-construction et de l’innovation a démarré, mercredi, à Tunis, sur le thème «Transition écologique :Opportunités pour le BTP, Opportunités pour la Tunisie». Il se poursuivra jusqu’à jeudi 29 février 2024, avec la participation de près de 35 exposants et des professionnels parmi des architectes, des ingénieurs, des constructeurs, des promoteurs immobiliers, des artisans et des industriels.

Organisé par la société Invest Consulting N.A, au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), le salon offre “des solutions innovantes et concrètes d’éco-construction, et d’éco-gestion du bâtiment et de l’habitat” et permet aux visiteurs de de s’informer sur les différentes orientations du bâtiment durable, notamment avec le recours aux nouveaux produits écologiques locaux.

Dans une déclaration à l’agence TAP, à cette occasion, Sondes Béji Karim, directrice d’unité de réalisation à la direction générale des bâtiments civils (DGBC) au ministère de l’Equipement a affirmé que certains textes de loi relatifs à la réglementation thermique dans les bureaux, les habitations et les bâtiments relevant des ministères de la Santé et du Tourisme, ont été révisés.

Selon elle, des amendements ont été apportés aux niveaux des lois relatives à la maîtrise de l’énergie et à l’utilisation des matériaux écologiques.

De son côté, le directeur du transfert et de l’innovation technologique au Centre International des Technologies de l’Environnement (CITET), Fadhel Mhiri a fait savoir que le centre a mis en place un réseau d’experts en construction écologique, ajoutant qu’il a également, développé un projet, en partenariat avec l’Italie, visant à fabriquer des matériaux de construction à partir de déchets alimentaires et végétaux.

Pour sa part, Fakher Kharrat, directeur de l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ENAU) a déclaré que la participation à ce salon a pour objectif d’inciter les citoyens à opter pour des habitations écologiques, appelant à réviser la législation actuelle, afin de promouvoir l’approche écologique dans le secteur du bâtiment.

Il a déploré, dans ce contexte, le faible recours des Tunisiens aux matériaux de construction éco-responsables car ils appréhendent l’utilisation de nouveaux produits et leur cherté.