Une exposition documentaire a été inaugurée, vendredi, au siège des Archives nationales à Tunis, à l’occasion du 69ème anniversaire de la création de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT).

L’exposition comprend des photos et manuscrits qui retracent le parcours de cette organisation nationale et sa participation active au mouvement de libération nationale et à la mobilisation de la conscience féministe au profit de la cause tunisienne à l’intérieur et à l’étranger.

L’exposition comprend, également, une rare collection de manuscrits sur les débuts difficiles de la formation du mouvement féministe en Tunisie ainsi que les noms des premières militantes féministes tunisiennes comme Zoubaida Bchir et Radhia Haddad.

L’exposition a jeté la lumière sur le rôle de l’Union dans l’édification de la Tunisie moderne, l’encouragement de la scolarisation, le développement des services de santé et des services sociaux, ainsi que l’adhésion aux programmes nationaux approuvés à cet effet au lendemain de l’indépendance, tels que la santé de la femme et de l’enfant et les programmes de planing familial.

L’exposition met, également, l’accent sur les efforts déployés par l’UNFT pour promouvoir les droits de la femme tunisienne et sur la nécessité de les respecter, de les renforcer et de les diversifier afin qu’ils incluent tous les aspects de la vie et des préoccupations de la femme tunisienne, ce qui a contribué à former un consensus national sur le droit inaliénable des femmes dans divers domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle.