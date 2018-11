A partir du 31 décembre 2018, le ministère des Affaires sociales ouvre un concours national pour le recrutement, dans la fonction publique, de 129 personnes porteuses de handicap.

Pour ce faire, les candidats doivent s’inscrire avant le 30 novembre 2018, indique le ministère dans un communiqué rendu public vendredi 2 courant.

Le département précise que 123 et 6 postes sont à pourvoir respectivement dans les établissements publics et les structures ministérielles.

Tous les documents et les conditions d’inscription à ce concours seront publiés sur les sites officiels du ministère des Affaires sociales et de l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI).

Ce concours s’inscrit dans le cadre de l’application des articles 29 et 30 de la loi d’orientation n°23 de 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes portant de handicap.

Ces deux articles stipulent de réserver un taux de 1% au moins des recrutements annuels dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées à cette catégorie.