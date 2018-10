La ministre de la Jeunesse et du Sport, Majdouline Cherni, estime que le choix porté sur la Tunisie pour abriter la 2e session arabe sur “l’information de proximité pour les jeunes” atteste de son expérience pionnière en la matière.

“L’information de proximité pour les jeunes, sous toutes ses formes, constitue en Tunisie, un message d’espoir à l’égard de la jeunesse, toutes catégories confondues, en traitant des questions inhérentes aux préoccupations et aux besoins des jeunes”, a expliqué la ministre à l’ouverture des travaux de cette 2e session.

L’expérience tunisienne en la matière date de cinq ans déjà et s’est consolidée au fil des ans et notamment après le Congrès national de la jeunesse, à travers la création de quelque 69 web médias nouveaux dont 56 radios et 13 télévisions.

Le prochain objectif: édifier un pôle de communication pour et par les jeunes, a fait savoir Majdouline Cherni.

Pour sa part, Abdelmoneem Chaari, responsable au secrétariat technique du conseil des ministres de la Jeunesse et des Sports auprès de la Ligue des Etats arabes, affirme que l’organisation de cet événement s’inscrit dans le cadre de l’action arabe commune dédiée à la frange des jeunes, lesquels constituent la force vive et l’avenir de la nation arabe.

La 2e session arabe sur “l’information de proximité pour les jeunes” qui se poursuivra jusqu’au 36 novembre avec la participation de huit pays permettra d’exposer les expériences de plusieurs médias électroniques dans le traitement des affaires locales, outre l’organisation d’une série d’ateliers dédiés aux techniques propres à ces nouveaux médias.