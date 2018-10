La 3ème édition des Rencontres méditerranéennes des ressources humaines (MEDRH) se tiendra les 9 et 10 novembre à Hammamet, avec la participation de 1.200 professionnels du domaine venus de divers pays en vue de bénéficier des expériences des uns et des autres et des apports des experts internationaux.

MEDRH est une manifestation rassemblant un grand nombre de décideurs dont des ministres, des conférenciers et des dirigeants dans le secteur des Ressources humaines, à l’échelle méditerranéenne, avec pour objectif de présenter des solutions pratiques et des réponses concrètes aux problématiques de la fonction RH, peut-on lire sur le site officiel de ces rencontres.

Il s’agit également de permettre aux parties prenantes de s’informer et d’échanger grâce à son programme de rencontres, qui comprend une panoplie de conférences et d’ateliers de réflexion stratégiques.

Au-delà des objectifs liés aux attentes des participants, MEDRH se veut être un levier pour instaurer une nouvelle stratégie d’emploi dans les pays de la méditerranée et de démocratiser le secteur du Management des Ressources humaines au sein des institutions étatiques en particulier, et privées en général.

Pus de 40 exposants intéressés par le partage des pratiques et la consolidation de leur image institutionnelle et plus de 40 spécialistes et références internationales venant du monde entier participeront à ces rencontres pour débattre et partager les pratiques et les expériences.

Cet événement, auquel prendront part les ministres de l’Education et de l’Enseignement supérieur, ainsi que l’ambassadeur de France en Tunisie, verra la participation de 200 étudiants en Mastère RH ainsi que leurs enseignants venant se rapprocher des acteurs et des meilleures pratiques du domaine.