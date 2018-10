AL KARAMA HOLDING, agissant pour le compte de l’Etat Tunisien (le «Cédant»), envisage de procéder, sur Appel d’Offres, à la cession des participations publiques directes représentant 100% du capital de la société ARCHEVECHE SA et 56,43% du capital de la société CLUB ELYSSA (la « Société » ou les « Sociétés »).

FICOM CONSEIL a été retenu comme Conseiller Exclusif d’AL KARAMA HOLDING pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession envisagée (l’«Opération»).

Les investisseurs peuvent soumissionner pour l’acquisition de (i) soit 100% du capital de l’ARCHEVECHE, (ii) soit 56,43% du capital de CLUB ELYSSA (iii) soit 100% du capital de la société ARCHEVECHE SA et 56,43% du capital de la société CLUB ELYSSA.

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (l’ « AMI ») a pour objectif (i) d’informer les investisseurs de cette Opération, (ii) de décrire le processus de cession et (iii) de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de pré-qualification (le « DPQ »).

L’ARCHEVECHE SA est une société anonyme créée en 2007. Son capital s’élève à 900 000 DT pour 90 000 actions. La société a pour objet principal la création d’un centre culturel et de loisirs une salle de sport un salon de coiffure et thalassothérapie. Elle dispose d’un terrain de 2 000 m2 faisant l’objet d’une concession d’une durée de 60 ans sur lequel elle a construit un centre de Spa comprenant une piscine couverte, un hammam, des salles de massages, d’esthétique et de sport.

CLUB ELYSSA est une société à responsabilité limitée créée en 2007. Son capital s’élève à 155 500 DT pour 15 550 parts sociales. La société a pour objet principal l’exploitation de restaurants et d’espaces de loisirs ainsi que toute activité commerciale, immobilière ayant trait à son objet social. La société exploite un bâtiment, en location, comprenant une salle de fête/séminaire, un club, un restaurant, etc.

Les deux sociétés sont implantées au Parc de Sidi Bou Saïd.