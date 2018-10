Le président de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org), Akinwumi A. Adesina, vient de procéder à des nominations au sein de son cabinet.

Oyebanji Oyelaran-Oyeyinka est nommé directeur de cabinet et conseiller spécial du président en industrialisation, à compter du 9 octobre 2018.

De nationalité nigériane, M. Oyeyinka est une figure de proue respectée à l’échelle mondiale dans le domaine de l’économie du développement. Il a largement contribué aux sciences sociales relatives à l’urbanisation et les établissements humains, l’industrialisation et le développement économique.

Avant cette nomination, il a été directeur au Bureau régional pour l’Afrique d’ONU-Habitat de 2007 à février 2017. En cette qualité, il a initié et géré plusieurs projets d’établissements humains, ainsi que des projets de développement urbain et social à l’échelle mondiale. Il a supervisé les programmes d’ONU-Habitat dans vingt-quatre pays et piloté des programmes de coopération d’ONU-Habitat visant à appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de la politique urbaine nationale.

M. Oyeyinka a occupé auparavant le poste de directeur de la Division de la surveillance et de la recherche, où il a apporté un leadership intellectuel à la production des rapports phares d’ONU-Habitat. Il a également été conseiller scientifique en chef à ONU-Habitat et conseiller économique principal à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, à Genève, où il a coordonné l’examen décennal de la performance des pays les moins avancés…

Maria Mutola Mulindi est nommée Directrice en charge des Missions spéciales, de la société civile et des organisations communautaires au cabinet du président, à compter du 15 octobre 2018.

De nationalité kenyane, Maria apporte à ce poste une vaste expérience de vingt ans dans la gestion de projets de développement destinés à réduire la pauvreté et à promouvoir la sécurité alimentaire en Afrique. Elle a joué un rôle de premier plan dans le dialogue et la collaboration avec les organisations de la société civile africaine.

Maria était directrice de cabinet du président depuis avril 2017. Elle est entrée à la Banque comme conseillère supérieure du président dans le domaine de la collaboration avec la société civile et les organisations communautaires.

En cette qualité, elle était chargée de coordonner la mise en œuvre du cadre de collaboration renforcée de la Banque et du plan d’action révisé.

Ses responsabilités consistaient notamment à conseiller le président sur l’appui nécessaire à la révision des politiques, stratégies et programmes concernant les femmes et d’autres groupes vulnérables, tout en œuvrant à l’élargissement de la collaboration avec les communautés des pays membres régionaux sur des questions d’inclusion et de responsabilisation plus poussées et axées sur les populations.

Samantha Naidoo est nommée Conseillère supérieure du président chargée de la mise en œuvre de stratégies et des résultats du portefeuille, à compter du 1er octobre 2018.

Mme Naidoo est de nationalité sud-africaine. Elle apporte une expérience diversifiée de plus de vingt ans en développement international, finance et soins de santé.

Avant sa nomination, elle a travaillé comme assistante/conseillère en portefeuille du président du Groupe de la Banque mondiale depuis 2014, et a acquis une riche expérience à des postes de direction et en matière de gouvernance au sein d’une organisation multilatérale mondiale complexe. En cette qualité, elle a également été la principale chargée de liaison pour toutes les demandes de renseignements techniques externes et internes adressées au Cabinet du président sur les questions relevant de son portefeuille.

Elle a géré en temps opportun la communication autour des priorités et des questions programmatiques critiques, en étroite coordination avec la haute direction et les équipes en poste dans les pays; elle a suivi les résultats obtenus par certaines initiatives stratégiques et institutionnelles mondiales et veillé à leur réalisation satisfaisante.

Un des principaux exemples, à cet égard, a été la réponse du Groupe de la Banque mondiale à l’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014. Elle a également fourni des conseils sur la mise en œuvre des principales initiatives stratégiques en matière de santé.

Elle a piloté et lancé une série de projets d’investissement utilisant divers instruments financiers, et en travaillant avec divers clients et équipes sur les marchés émergents des secteurs privés de la santé et de l’éducation à l’échelle mondiale. Elle a occupé des postes de responsabilité dans le domaine du développement des opérations et en gestion des relations avec les clients, en exécution de projets, engagement, décaissement et gestion de portefeuille en tant qu’analyste d’équipe de projet, chef de transaction, chef d’équipe et spécialiste sectoriel et régional en chef…

Modibo I. Touré a été nommé Envoyé spécial chargé des relations avec les actionnaires (Afrique) au cabinet du président à compter du 1er novembre 2018.

De nationalité malienne, M. Touré a à son actif plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs public et privé, dans le domaine du développement, les services bancaires pour les pouvoirs publics ainsi que les organisations régionales et internationales.

M. Touré a travaillé dans des environnements fragiles, y compris dans des pays sortant d’un conflit, des pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire.

Entre mai 2016 et mai 2018, il a été Secrétaire général adjoint et Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, et Chef de la Mission intégrée des Nations Unies en Guinée-Bissau. A ce poste, il a assuré le leadership intellectuel et diplomatique pour la promotion d’un dialogue politique inclusif et de la réconciliation nationale afin de renforcer la gouvernance démocratique et de mettre un terme à la paralysie politique et institutionnelle en Guinée-Bissau.

Il a contribué au renforcement des institutions démocratiques et des capacités des organes de l’État pour leur permettre de fonctionner efficacement et selon les dispositions de la constitution. Il a coordonné les efforts de plaidoyer et de facilitation de la communauté internationale.

M. Touré est titulaire d’une licence en sciences économiques de l’École nationale d’administration de Bamako (Mali) et d’un Master en administration des affaires de l’Université Vanderbilt de Nashville (États-Unis).

Lamin G. Barrow est nommé directeur du Bureau d’appui au Secrétariat conjoint de la Banque africaine de développement, de l’Union africaine et de la Commission économique pour l’Afrique, à compter du 1er juillet 2018.

En cette qualité, il assumera la fonction de représentant spécial de la Banque auprès de la Commission de l’Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

De nationalité gambienne, M. Barrow a rejoint la Banque africaine de développement en 2000. Jusqu’à sa nomination, il était chef de division au Bureau du président depuis 2014. Il apporte à ce poste plus de 30 années d’expérience acquise dans divers domaines du développement international.

Il a participé activement aux réunions de la haute direction pour l’élaboration des plans, des politiques et des stratégies de l’institution, outre le suivi de la mise en œuvre des décisions du Président en collaboration avec les principales institutions partenaires, les parties prenantes internes et externes ainsi que les pays membres du Groupe de la Banque.

M. Lamin a acquis une vaste expérience à la Banque. Auparavant, il a occupé les postes de chef de la Division des opérations, de l’appui technique et de l’approche régionale au Département d’appui à la transition, de 2013 à 2014; de représentant résident au bureau-pays de l’Éthiopie de 2009 à 2013; de chargé de programme pays principal au bureau-pays du Rwanda de 2007 à 2009; de responsable du bureau-pays du Kenya de 2006 à 2007; d’analyste financier supérieur/chef de projet au sein du Mécanisme de préparation des projets d’infrastructures du NEPAD, Département de l’intégration régionale et du commerce, de 2006 à 2007; et d’analyste financier supérieur au Département des opérations de la région Afrique australe et de la Division des infrastructures, de 2000 à 2006.

Lamin Barrow est titulaire d’un master de politique économique de l’Université de Boston (États-Unis), d’une licence de sciences économiques de l’Université d’Ibadan, et de certificats professionnels en analyse des investissements et finance de la Queens University et de la Wharton Business School, aux États-Unis…

Caroline Jehu-Appiah a été nommée spécialiste des politiques en chef au cabinet du président, à compter du 1er juin 2018. À ce titre, elle est chargée de l’agriculture, du développement humain, de l’eau et de l’assainissement, du genre et de la société civile, de l’énergie, du climat et de la croissance verte.

De nationalité ghanéenne, madame Jehu-Appiah possède plus de 25 ans d’expérience dans l’élaboration, l’analyse et la mise en œuvre de politiques, la planification stratégique, les réformes du financement des soins de santé, la protection sociale, l’intégration du genre, le suivi et l’évaluation économique des politiques.

À cette vaste expérience, il faut ajouter le leadership stratégique dont elle a fait preuve en matière de santé publique, de filets de sécurité et de protection sociale liés à la réduction de la pauvreté, et qu’elle a acquis en travaillant avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales internationales et locales à but non lucratif, ainsi que les donateurs bilatéraux et multilatéraux.

Caroline Jehu-Appiah possède également de solides connaissances sur les questions de développement du capital humain, la promotion de l’inclusion, la croissance verte vers le développement durable, l’intégration de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation dans les opérations, ainsi que la problématique du genre dans le développement du secteur social.

Avant sa nomination, Mme Jehu-Appiah était économiste principale de la santé à la Division de la santé du Département du développement humain et social, à la Banque africaine de développement depuis 2011.

À ce titre, elle a notamment été chargée d’engager et de piloter le dialogue de haut niveau sur les politiques avec les emprunteurs et d’autres organismes du secteur de la santé dans les pays membres régionaux de la Banque.

Elle a largement contribué à la promotion de la couverture médicale universelle dans les pays membres régionaux de la Banque grâce aux efforts menés pour le renforcement des systèmes de santé et à l’appui fourni aux pays dans leurs efforts de préparation pour faire face aux pandémies Ébola et Zika.

Elle a codirigé l’élaboration de la stratégie de la Banque en matière de santé et est l’auteure du Cadre pour l’avancement de la couverture médicale universelle en Afrique. Elle a présenté huit projets en cinq ans devant le Conseil d’administration, dont quatre dans des États fragiles.

Caroline Jehu-Appiah est titulaire d’un doctorat en économie de la santé, financement des soins de santé et évaluation de l’impact obtenu à l’Université de Radboud, à Nijmegen (Pays-Bas), d’un master en économie de la santé de l’Université de York (Royaume-Uni) et d’un doctorat en médecine de l’Université Peoples Friendship, à Moscou (Russie).