Voici les principaux résultats de l’exécution du budget de l’Etat pour 2019:

– Le déficit budgétaire est estimé, jusqu’à fin août 2018, à 2,643 milliards de dinars, contre 3,885 milliards de dinars en 2017 (+1,242 milliard de dinars).

– Les résultats actualisés pour 2018 tablent sur un déficit budgétaire de 4,9% du PIB, contre 6,1% enregistré en 2016 et 2017.

– Evolution des ressources propres du budget de l’Etat de 19,4% contre 17,1% en 2017.

– Le taux d’exécution du budget 2018 est estimé à 68,2% pour ce qui est des ressources propres (sur la base des estimations de la loi de finances 2018).

– Les ressources propres de l’Etat pourraient atteindre 27,966 milliards de dinars en 2018, contre un montant de 26.415 milliards de dinars prévu par la loi de finances 2018.

– Les ressources fiscales pourront atteindre 24,471 milliards de dinars pour toute l’année 2018, soit une augmentation de 987 millions de dinars.

– Les ressources non fiscales atteindront 3,495 milliards de dinars, soit une augmentation de 564 millions de dinars, grâce aux recettes des participations (391 millions de dinars) et des revenus du pétrole et du gaz (305 millions de dinars).

Ressources d’emprunt

Les ressources d’emprunt vont atteindre pour toute l’année 9,7 milliards de dinars, dont 7,360 milliards de dinars de dettes extérieures.

Budget de l’Etat pour 2018 et prix du baril

Le budget de l’Etat pour 2018 a été établi sur la base de 54 dollars/baril, alors que ce prix a atteint 72,1 dollars/baril, en septembre 2018.

Taux de change

Le dinar a chuté face à l’euro et au dollar. Jusqu’au 9 octobre 2018, l’euro a été échangé à 3,247 dinars et le dollar contre 2,837 dinars.

Commerce extérieur

Le déficit commercial s’est aggravé de 23,5%, pour atteindre 14,183 milliards de dinars à fin septembre 2018, contre 11,480 milliards de dinars au cours de la même période en 2017.