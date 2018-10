Tunis, capitale internationale des Smart Cities

La Tunisie sera, les 25 et 26 octobre 2018, la capitale internationale des villes intelligentes, «Smart Cities», puisqu’elle abrite la deuxième édition du concours international des projets municipaux, et ce à l’hôtel Al Mouradi Gammarth.

Ce concours verra la participation de plus de 15 pays venus du monde entier avec à la clé un enjeu de taille : décrocher le trophée de “meilleur projet municipal intelligent“.

Le MEGARA CHALLENGE a pris une envergure internationale. 60 municipalités tunisiennes ont confirmé leur participation auxquelles s’ajouteront celles représentant les pays participants, à savoir : France, Allemagne, Algérie, Maroc, Libye, Egypte, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Soudan, Kenya, Mali, Burkina Faso, Palestine, Jordanie…

Le MEGARA CHALLENGE, initié par l’Association tunisienne des Conseils et Orientation Géographique Numérique (ATCOGEN), est non seulement un espace concurrentiel pour des projets municipaux mais aussi celui d’échange d’expériences à l’échelle internationale sur les sujets de la propreté, le développement durable de la ville qui dont la responsabilité incombe aux communes mais aussi aux citoyens et à la société civile.