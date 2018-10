Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est enquis, lundi 15 octobre, de l’état d’avancement des travaux de lutte contre la fuite accidentelle de pétrole brut en mer, survenue le 4 octobre près du quai pétrolier de Zarzouna relevant de la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR).

Youssef Chahed a effectué une visite sur ces lieux à bord d’un navire de la garde nationale, accompagné des ministres de l’Industrie, de l’Environnement et du Transport, mais aussi des experts chargés du suivi et de la supervision technique des travaux de nettoyage des traces de la fuite de pétrole.

Le ministre de l’Industrie, Slim Feriani, a souligné la volonté des services (local, régional et central) d’éradiquer les résidus de l’accident qui a causé une fuite de 32 mille m3 de fioul et de s’appuyer sur tous les mécanismes et les nouvelles techniques reconnues à l’échelle internationale pour éviter tout imprévu à l’avenir.

Pour sa part, le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, a mis en valeur la solidarité sociale et les interventions rapides et efficaces pour contenir cette matière écoulée et réduire au maximum les effets de cette fuite.

Il a reconnu que “la lutte contre la pollution marine demande un certain temps et nous continuerons à la contrôler”, soulignant que le ministère a déposé une plainte à travers l’Agence Nationale de la Protection de l’Environnement (ANPE) contre la STIR.

Le gouverneur de Bizerte Mohamed Gouider a affirmé que tous les moyens logistiques humains, scientifiques et techniques nécessaires ont été mobilisés pour limiter les retombées de cet accident.

Les experts de l’Institut national de la technologie et des sciences de la mer (INTSM) seront dépêchés mercredi 17 octobre 2018, pour suivre les travaux entrepris et prendre les mesures nécessaires.