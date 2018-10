La Bourse de Tunis a débuté la séance du vendredi dans le rouge. Le Tunindex a reculé de 0,68% à 7470,94 points dans un volume d’affaires de 2,371 MD, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre HEXABYTHE gagne 2,98% à 5,86 D suivi par les titres GIF FILTER et SOTETEL qui grimpent respectivement de 2,72% et 2,56% à 1,13 D et 3,20 D.

Dans le rouge, le titre SERVICOM chute de 4,20% à 1,14 D tout comme les titres TAWASSOL GH et LAND’OR qui ont baissé respectivement de 2,94% et 2,89% à 0,33 D 9,06 D.