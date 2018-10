L’année 2018 marquera la consécration de la Tunisie dans le palmarès des meilleurs employeurs lors de la 28ème édition de la célèbre cérémonie annuelle de certification «Top Employer » organisée jeudi 04 Octobre à Johannesburg en Afrique du Sud.

En effet la filiale tunisienne de la multinationale Philip Morris International a été sacrée « Top Employer » Tunisie et Afrique, une consécration qui vient gratifier les politiques de management exemplaires qui favorisent la création de valeur ajoutée pour les collaborateurs.

Philip Morris Tunisie a donc eu l’honneur d’être représentée sur le podium devant un parterre de 3000 invités représentant plus de 15 firmes opérant dans de plus de 10 pays d’Afrique. Ce titre de Top Employer, qui se base sur un processus d’évaluation rigoureux et qualitatif, reconnait donc la filiale tunisienne en tant qu’employeur distingué par son excellent environnement de travail, ses pratiques en ressources humaines et les opportunités de développement qui permettent de donner l’exemple et d’encourager de telles initiatives promouvant le collaborateur au centre des priorités de l’entreprise.

Philip Morris International en Tunisie, garant de conditions de travail optimales

Leader, engagé à employer l’innovation pour améliorer la vie de tous et aider les individus à progresser et à avancer, la filiale tunisienne de Philip Morris International perpétue donc ses engagements envers ses collaborateurs via un environnement de travail au sein duquel des valeurs comme la tolérance, le respect, le dynamisme et la mise en valeur de l’employé règnent.

Aujourd’hui reconnue meilleur employeur d’Afrique, la filiale Philip Morris Tunisie récolte le fruit des efforts employés à perpétrer les démarches de la multinationale afin d’offrir à ses collaborateurs une expérience professionnelle alignée aux standards d’excellence les plus élevés en matière de conditions de travail et de ressources humaines.

Philip Morris International n’est pas étrangère à ce prix d’envergure internationale puisque ses différentes filiales l’ont déjà remporté à maintes reprises au fil des années passées et dans plusieurs régions du monde. Durant plusieurs années d’affilée, dans plus de 45 pays dans le monde, et pour la troisième année consécutive en Afrique dont cette année en Tunisie, la multinationale a en effet su encore une fois démontrer son dévouement envers ses employés de la meilleure des manières en les aidant à développer leurs carrières et évoluer au sein de la compagnie, grâce notamment à une culture de ressources humaines et de management qui mise sur l’optimalité des conditions de travail, la rétention des talents et l’accompagnement de ses collaborateurs.

«Nous capitalisons sur la création d’un environnement dynamique, motivant et inclusif pour nos collaborateurs afin qu’ils se sentent engagés dans le succès de l’entreprise», a déclaré Alejandro Lamas, vice-président de PMI, People and Culture, Europe de l’Est, Moyen-Orient, Afrique et Duty Free. « C’est un honneur d’être reconnu pour la troisième année consécutive comme l’un des meilleurs employeurs en Afrique. Ce prix récompense nos efforts pour fournir les challenges, le soutien et le développement adéquats à nos collaborateurs afin qu’ils puissent efficacement mener la transformation de notre firme et mettre l’accent sur l’innovation dans le secteur pour un avenir sans fumée. ”

Une certification qui distingue les meilleurs employeurs du monde

Cette certification est octroyée à Philip Morris International suite à un travail d’audit de ses pratiques en matière de ressources humaines basé sur la rémunération, les avantages sociaux, la possibilité d’évoluer, les conditions de travail et la formation.

Elle est attribuée par le « Top Employers Institute », un organisme de certification international qui distingue l’excellence relativement aux conditions de travail proposées par les employeurs à leurs salariés.

Depuis plus de 25 ans, cet organisme œuvre à récompenser les meilleurs employeurs du monde en se basant sur des données factuelles en termes de ressources humaines afin de faire bénéficier les «Top Employers» de leurs méthodologie et de les distinguer de par leurs environnements de travail.

A propos de Philip Morris International:

