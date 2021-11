Le leader tunisien de la grande distribution se distingue par son engagement dans l’efficacité de son Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) et devient la première enseigne en Tunisie et en Afrique à être certifiée ISO 27001.

Consciente de l’importance de la confidentialité des informations et des attentes de ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs, la société Magasin Général a choisi de mettre en place un Système de Management de la Sécurité de l’Information ISO 27001 (SMSI) pour faire face aux risques de cyber sécurité.

La certification ISO 27001 est une norme internationale de référence. Elle permet une gestion à 360° de son dispositif de sécurité IT grâce à la maîtrise des risques liés à la sécurité de l’information. Cette certification confirme l’efficacité du dispositif de sécurité déployé (humain, organisationnel et technique), la bonne gouvernance et la maîtrise des risques liés à la sécurité selon les normes et les bonnes pratiques internationales.

Cette reconnaissance couronne les efforts déployés par le management de MG ainsi que ses partenaires : le cabinet Deloitte Tunisie comme accompagnateur lors de la mise en place du système de management de la sécurité de l’information (SMSI) et l’organisme international Tüv Rheinland qui a assuré l’audit de certification.

Rappelons que la Société Magasin Général est la plus ancienne chaîne de supermarchés tunisienne. Elle compte 100 magasins répartis dans 23 gouvernorats.