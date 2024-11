Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 28 octobre au 1er novembre 2024, telles que rapportées, vendredi, par l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

SMART TUNISIE : Deuxième tranche de son augmentation de capital

Le Conseil d’Administration de la société SMART TUNISIE, réuni le 28 octobre 2024, a décidé de réaliser la deuxième tranche de l’augmentation de capital par incorporation des réserves (décision de l’AGE du 28 avril 2023) d’un montant de 7, 2 MD par la création de 1 446 206 actions nouvelles gratuites d’une valeur nominale de cinq dinars chacune à raison d’une action nouvelle gratuite pour six actions anciennes. La société procèdera à l’acquisition et à l’annulation d’un (1) droit d’attribution rompu.

A l’issue de la réalisation de cette deuxième tranche, le capital de la société SMART TUNSIE sera porté de 43,4 MD à 50,6 MD.

L’exercice du droit d’attribution commencera à partir du 11 novembre 2024. Les 1 446 206 actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à compter du 1er janvier 2024 et seront directement assimilées aux actions anciennes.

MAGASIN GENERAL: Les émissions d’emprunts obligataires soumises à l’AGO du 14 novembre

Le conseil d’administration de Magasin Général, réuni le 8 octobre 2024 a décidé de convoquer les actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire de la société qui se tiendra le jeudi 14 novembre 2024 à 10 heures à l’IACE. Les actionnaires sont appelé à délibérer entre autres sur l’émission à compter de ce jour d’un ou de plusieurs emprunts obligataires d’un montant total ne dépassant pas 50 MD dans un délai d’un an, et à approuver la nomination de Mohamed Salah Hmaidi en qualité d’administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour les exercices 2024-2025 et 2026, suite sa désignation par l’assemblée élective tenue le 28 juin 2024.