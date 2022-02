La Bourse des valeurs mobilières de Tunis vient d’obtenir la certification ISO 20000-1:2018 relative au système de management des services (SMS), délivrée par l’Association française de normalisation (AFNOR) Certification, devenant ainsi la première société du secteur financier en Tunisie à obtenir cette certification.

La présente norme définit la planification, la conception, la transition, la fourniture et l’amélioration des services pour apporter de la valeur et accroître la satisfaction de nos partenaires, clients et fournisseurs, a indiqué la Bourse de Tunis dans un communiqué.

” Par cet accessit, et suite au renouvellement, pour la cinquième année consécutive, de la certification de son système de management de la sécurité de l’information selon ISO 27001 :2013, la Bourse de Tunis confirme son approche holistique pour la gestion de la sécurité et la qualité de ses services “, a précisé la même source.

Cette double certification confirme l’attachement de la Bourse à maintenir les plus hauts niveaux en matière d’excellence opérationnelle et de qualité des services envers ses partenaires et clients.