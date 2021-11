Le lancement d’un ” Master professionnel en management des industries agroalimentaires, ingénierie de Projet et de l’innovation “, a fait l’objet d’une convention entre la Fédération nationale des industries agroalimentaires relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’Ecole supérieure d’industries alimentaires de Tunis (ESIAT).

Cette spécialisation vise à renforcer les compétences à travers l’encadrement des projets de fin d’études, les stages et l’orientation des étudiants, a fait savoir la fédération dans un communiqué publié, vendredi.

Signée par le président de la fédération, Chiheb Slama et la directrice d’ESIAT, Salma Bornaz, la convention en question favorisera l’identification d’une équipe de professionnels qui devront se charger de l’encadrement des jeunes pendant la phase de la préparation des projets économiques, a-t-on ajouté.

Slama a mis l’accent sur l’importance de développer des relations de partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur, pour contribuer à la mise en place d’un cursus de formation favorisant le renforcement du taux d’emploi des diplômés des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique.

Après la propagation de la pandémie Covid-19, les entreprises économiques sont appelées à assurer la compétitivité des produits nationaux dans les industries alimentaires, la digitalisation et les industries pharmaceutiques.

De son côté, Bornaz a appelé à intensifier les visites de terrain dans les unités industrielles, pour assurer aux étudiants des formations théoriques et pratiques et leur permettre d’appliquer les acquis au sein des entreprises économiques.