Carrefour Tunisie élu service client de l’année 2022

Carrefour Tunisie vient d’obtenir la distinction « Élu Service Client de l’Année 2022 » dans la catégorie « Grande Distribution ».

Leader de la grande distribution en Tunisie, les enseignes du Groupe Carrefour se distinguent par la qualité de leurs services clients et par la multitude de leurs canaux de gestion de la clientèle : un accueil convivial dans tous les formats de magasins (hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité), un centre d’appel disponible tous les jours de 09h00 à 21h00, un site web carrefour.tn dynamique apportant toutes les informations et renseignements utiles aux consommateurs (avec formulaire de contact) ainsi que des comptes sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram (avec interaction via Messenger et Instagram Direct), etc.

« Cette distinction est un honneur et une fierté pour tous nos cadres et employés. Elle vient récompenser nos efforts d’amélioration continue de la relation avec la clientèle, non seulement en magasin, mais aussi à travers le call center et les réseaux sociaux » a déclaré M. Hatem Lajmi, Responsable Régional de Carrefour Tunisie. Il a ajouté « Le client est au centre de notre préoccupation quotidienne et nous œuvrons par tous les moyens pour être à son écoute, pour satisfaire ses besoins et pour protéger son pouvoir d’achat à travers les offres promotionnelles et le programme de fidélité Wafa ».

Carrefour souhaite enfin remercier tous ses clients car ce trophée est la preuve que l’enseigne a réussi à bâtir une relation de confiance durable avec eux.