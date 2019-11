Mall Of Sousse ouvrira ses portes dans trois semaines

Les travaux de construction du Centre commercial « Mall Of Sousse », qui ont débuté officiellement le 4 octobre 2017, sont presque achevés et l’ouverture est prévue pour la fin du mois de novembre.

A noter au passage que feu Béji Caïd Essebsi qui a avait posé ce jour-là (4 octobre 2017) la première pierre des travaux de construction dudit mall, en présence des ministres, députés et autres responsables nationaux et régionaux.

Situé à Kalâa Kebira à 5 mn du port El Kantaoui et conçu par la société « Malls of Tunisia », Mall Of Sousse sera le plus grand centre commercial de Tunisie et sera doté d’une offre commerciale unique.

Il est composé d’un hypermarché Carrefour de 9 000 m², d’une galerie marchande de 120 boutiques réparties entre les plus grandes marques de renommée internationale dont certaines feront leur première entrée en Tunisie, ainsi que d’enseignes locales, d’un food hall dédié à la restauration et composé d’une quinzaine de restaurants.

Le centre offrira un panel de services innovants qui permettront aux clients de préparer, simplifier et enrichir leur visite dans le Mall : voiturier, garderie pour enfants encadrée par une équipe d’animateurs, bagagerie, wifi gratuit, application mobile, programme de fidélité…

Conçu selon les meilleurs standards internationaux, Mall Of Sousse présente une offre loisirs riche avec notamment un parc de jeux pour enfants et un multiplex de 6 salles de cinéma comprenant le plus grand écran d’Afrique.

L’offre de stationnement sera très étoffée, avec un parking de 2.500 places couvertes qui permettront de maximiser le confort des clients et la fluidité de la circulation des véhicules.

Grâce à un investissement 100% tunisien, Mall of Sousse générera 2500 emplois directs et dotera la région d’un pôle shopping et de loisirs au concept commercial, architectural et décoratif innovant en Tunisie. Il participera par conséquent au développement de l’investissement et du tourisme dans la région.

A noter qu’il est situé à 20 mn de Monastir, 30 mn de Kairouan, 45 mn de Nabeul et 1h30 de la capitale économique de la Tunisie, Sfax.