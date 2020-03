La direction générale de “Mall of Sousse” a annoncé la fermeture de ce centre commercial à partir de vendredi 20 mars, et ce dans le cadre des mesures nationales et régionales prises pour lutter contre la propagation du covid-19.

Dans un communiqué publié jeudi, la direction indique que tous les commerces au sein du Mall seront fermés pour un délai indéterminé excepté le supermarché “Carrefour” qui restera ouvert pour répondre aux besoins quotidiens des citoyens.

En Tunisie, le bilan des cas de contamination par le coronavirus confirmés est passé à 54 cas dont deux originaires de Sousse, a annoncé, vendredi, le ministère de la santé.