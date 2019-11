Pour se rapprocher encore plus de sa clientèle, AMEN BANK a inauguré sa nouvelle agence, située au Centre commercial Mall Of Sousse, plus précisément à Kalaa El Kabira).

Sa mission principale : «… répondre aux attentes de ses clients, en leur faisant bénéficier de l’expertise d’AMEN BANK, à travers des conseils avisés et en leur garantissant un service de qualité», indique en substance un communiqué de la banque.

L’agence AMEN BANK “Mall of Sousse“ est organisée de manière à pouvoir offrir à ses clients un accueil personnalisé et un traitement rapide de l’ensemble de leurs opérations.

En effet, elle met à la disposition de sa clientèle du segment des particuliers, un ensemble de produits et de services spécifiques qui leurs permettra de faire fructifier leur épargne de manière avantageuse, d’avoir l’accès à des financements adaptés et d’effectuer des opérations commerciales et de placement dans les meilleures conditions.

Elle met aussi à disposition de sa clientèle du segment corporate, une panoplie de produits dans les domaines suivants:

Financements : différentes formules de crédits,

Opérations avec l’étranger : accréditifs, lignes extérieures, comptes réglementés …

Salle des marchés : change au comptant, change à terme, Swap…

Produits divers : cash management, banque digitale, bourse…

Placements à des conditions intéressantes, de vos excédents de trésorerie.

Sur le plan pratique, l’équipe de l’agence Mall of Sousse accueille sa clientèle du lundi au vendredi, de 09h15 à 17h15 en séance continue, de 09h15 à 14h30 en régime séance unique (durant les mois de juillet et d’août) et de 09h15 à 14h00 pendant le mois Saint.

Et ce n’est pas tout, car, pour mieux servir et être encore plus à l’écoute de ses clients, l’agence sera également ouverte, au cours des samedis et dimanches, de 10h00 à 13h00.

De plus et à cette occasion, AMEN BANK a voulu avoir une approche digitale, à travers la mise en place d’un nouvel Espace Libre-Service, comportant trois automates multifonctions, offrant ainsi, à sa clientèle, et en toute simplicité et sécurité, une multitude de services (retrait, change, dépôt d’espèces et dépôt de chèques) ; ces trois automates multifonctions sont accessibles 7j/7, aux heures d’ouverture du « Mall of Sousse ».

Toute l’équipe de l’agence AMEN BANK « Mall of Sousse » est disponible pour répondre à toutes vos questions, sur les numéros suivants Tél : 73 815 101 / 73 815 100.