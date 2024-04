L’Assemblée Générale Ordinaire d’AMEN BANK – Exercice 2023, qui s’est tenue le 25 avril 2024, a confirmé la capacité de résilience de la Banque qui a pu s’adapter aux aléas économiques et conjoncturels du pays en confortant ses assises, et en maintenant sa dynamique commerciale dans la collecte des ressources et dans le financement de l’économie. En plus du renforcement constaté, AMEN BANK a réussi à assurer un bon rendement à ses fidèles actionnaires.

Ainsi, les dépôts de la clientèle se sont établis à fin décembre 2023 à 7 625,6 MD, contre 6 990,8 MD en 2022, en évolution de 9,1% dopés notamment par l’évolution des dépôts d’épargne ainsi que celle des dépôts à terme.

Les crédits à la clientèle, ont enregistré une progression de 4,02%, passant de 6 889,8 MD à 7 166,5 MD, démontrant la confirmation du soutien d’AMEN BANK à l’économie en attente de reprise.

Les produits d’exploitation, en augmentation de 16,4% par rapport à 2022, et les charges d’exploitation bancaire, qui ont enregistré une évolution de 23,7%, ont permis une progression de 9,1% du Produit Net Bancaire, passant de 494,9 MD, à 540,0 MD.

L’augmentation des charges opératoires de 8,65%, résulte notamment des frais de personnel qui ont enregistré une évolution de 9,3% par rapport à fin décembre 2022, due essentiellement à l’augmentation salariale sectorielle. Malgré cette hausse, le coefficient d’exploitation s’est amélioré à 39,76% contre 39,93% au 31 Décembre 2022, soit une amélioration de 17 points de base.

AMEN BANK a confirmé Sa capacité de résilience EN s’adaptANT aux aléas économiques et conjoncturels du pays, en confortant ses assises, et en maintenant sa dynamique commerciale dans la collecte des ressources et dans le financement de l’économie

Ces réalisations ont permis de dégager un résultat net en 2023 de 194,9 MD en progression de 25,8% par rapport à 2022.

De plus, l’exercice 2023 a conforté la Banque dans la poursuite du renforcement de ses fonds propres et la consolidation de sa structure financière. Ainsi, le niveau de capitaux propres d’AMEN BANK a atteint 1 442,3 millions de dinars au 31 décembre 2023, en progression de 10,8% dégageant un actif net par action de 44,4 dinars.

Par ailleurs, au cours de la même année, AMEN BANK a maintenu un bon profil de risque de liquidité en réduisant son recours au refinancement. Ainsi, le ratio de liquidité, LCR, à fin 2023 a été de 177,55% contre un ratio réglementaire minimum fixé par la BCT de 100,00%.

Ces réalisations ont permis de dégager un résultat net en 2023 de 194,9 MD en progression de 25,8% par rapport à 2022

Au 31 décembre 2023, le ratio de solvabilité et le ratio Tier 1 se sont respectivement établis à 17,28%, et 12,05%, largement au-dessus des exigences réglementaires respectives de 10% et 7%, confirmant la solidité de sa structure financière.

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de distribuer un dividende de 3,220 dinars par action, soit un PayOut de 50% représentant 64,4 % du nominal.

L’année 2023 a également enregistré la consécration d’AMEN BANK, en tant que Banque innovante, misant sur la digitalisation de ses process et l’amélioration de la qualité de ses services. En effet, AMEN BANK s’est vue décerner plusieurs trophées tels que : « Elu Service client de l’année 2024 » (ESCDA), pour les catégories « Banque » et « Banque digitale », et « Meilleure Banque en Tunisie pour l’année 2023 », par le magazine Global Finance.

L’AGO des actionnaires a décidé de distribuer un dividende de 3,220 dinars par action, soit un PayOut de 50% représentant 64,4 % du nominal

De plus, AMEN BANK a confirmé sa certification MSI 20000, en 2023 ; ce qui constitue un gage de confiance et un repère de qualité à l’échelle nationale et internationale.

Par ailleurs et afin de renforcer sa sécurité contre les attaques cybernétiques, AMEN BANK a signé une convention d’adhésion aux services du CERT Bancaire.